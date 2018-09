Baleary. Wybierz wyspę dla siebie

Baleary to przede wszystkim Majorka, Minorka oraz Ibiza. Wyspy łączą cudowne plaże, mnóstwo słonecznych dni także jesienią oraz świetna infrastruktura. Najlepsze kluby nocne, niezapomniane zabytki, saliny morskie – Baleary maja się czym pochwalić.

Wysepkę Es Vedra na Balearach zamieszkują obecnie tylko kozy (Instagram.com, Fot: linasmind)

Majorka – perła Balearów

Majorka to największa wyspa na Morzu Śródziemnym należąca do Hiszpanii. Doskonale reprezentuje archipelag Balearów, składający się z ponad 200 wysp i wysepek. Perła Balearów, które stanowią jedynie 1 proc. powierzchni całego kraju, jest niezwykle słoneczna, z mnóstwem boskich plaż, kąpielisk, stromych klifów wpadających do wody, ukrytych zatoczek, niesamowitych punktów widokowych, salin morskich czy szlaków idealnych na długie spacery. Wyspa ceniona jest za wysokie walory krajobrazowe, piękne jaskinie, pewną pogodę z bardzo ciepłą jesienią, a także bardzo rozbudowaną bazę noclegową.

Wyspa Formentera to ten najbardziej zapomniany kawałek Hiszpanii, wciąż pomijany przez masową turystykę. Na nasze szczęście, bowiem w basenie Morza Śródziemnego wciąż można znaleźć takie zakątki z prawie bezludnymi plażami. Warto wybrać się na wyspę przykładowo promem z Majorki – odległość w linii prostej wynosi ok. 170 km. Polecamy również rejsy statkami po morzu, które zapewnią cudowne widoki na Baleary.

Minorka na jesienny urlop

Minorka nie jest tak odludna jak Formentera, ale wciąż zdecydowanie rzadziej odwiedzana niż Majorka czy Ibiza. Więcej tutaj dzikich zakątków, ukrytych przed turystami masowo pielgrzymującymi do największych kurortów nadmorskich. Wyspę już ćwierć wieku temu uznano za rezerwat biosfery UNESCO, a władze wciąż skutecznie regulują liczbę przyjezdnych, którzy przebywają jednocześnie na Minorce. Zieleni jest na wyspie całkiem sporo, podobnie jak i okazji do spędzenia spokojnych wakacji na omywanych szmaragdową wodą wybrzeżu. A plaż doliczono się na wyspie 70. Wśród nich dominują te z przypominającym nieco mąkę, drobniutkim, jasnym piaskiem.

Wypożyczalnie sprzętu do uprawiania sportów wodnych rozsiane są po całej Minorce, dlatego warto spróbować swoich sił w nurkowaniu, windsurfingu lub kitesurfingu, instruktorzy pomogą we wszystkim. A gdy plażowanie już nam nieco spowszednieje, koniecznie trzeba wybrać się na wycieczkę połączoną z oglądaniem słynnych megalitów. Znajdziemy tutaj świetnie zachowane kamienne grobowce, czyli navety, a także taule. Jest i coś dla miłośników jaskiń – niedaleko Cala en Porter leży mroczna grota Cova d'en Xoroi, która zaskoczy nas imprezami, gdzie grają słynni w Europie DJ-e, a bar w jaskini po zmroku wprost tętni życiem. Minorka jest nieco większa od Warszawy, a coś dla siebie znajdą tu fani wakacji w sielankowej atmosferze oraz zwolennicy ciekawych miejsc do zwiedzania. Ślady minionych epok i spuścizna dawnych kultur zachwycają.

Ibiza nie tylko na imprezę

Ibiza ma opinię najbardziej imprezowego miejsca na naszym kontynencie już od lat 70. Mekka hippisów to jednak nie tylko rozpustny zakątek dla rozrywkowych młodych ludzi, szalejących do rana w klubach Space czy Pacha przy techno i trance. Ciekawe krajobrazy, 80 pięknych plaż, czyste wybrzeże idealne do podziwiania we dwoje wschodów i zachodów słońca, śródziemnomorski klimat z długim latem i brak deszczowych dni brzmią szczególnie atrakcyjnie jesienią. Tutaj odpoczywają światowe gwiazdy, które plażują w takich miejscach, jak chociażby Cala Xarraca, Las Salinas czy Cala Jondal.

Południe Ibizy to również rezerwat ze słonymi jeziorami. Stolica wyspy, Ibiza, dysponuje starówką figurującą na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, tutejsza zabudowa jest dosyć unikalna, a katedra, cmentarz oraz port zdecydowanie warte dłuższej wizyty w mieście. Okoliczne wybrzeże to także dawny kamieniołom, z którego pochodzą fundamenty starego miasta. Najlepsze punkty objedziemy wypożyczonym rowerem.

Niezależnie od tego, którą z wysp Balearów wybierzemy, wakacje jesienią to świetny pomysł. Wygrzejemy się w słońcu, pysznie zjemy i efektywnie wypoczniemy przed zbliżającą się zimą.

