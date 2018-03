Barbórka na liście UNESCO? Trwają konsultacje społeczne

Na Górnym Śląsku chcą wpisać tradycyjne święto górnicze - Barbórkę - na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Trwają konsultacje społeczne gotowego już projektu wniosku w tej sprawie. Jeśli ambitny plan się powiedzie, to o regionie będzie głośno.

"Chętnych zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem i do zgłoszenia ewentualnych uwag do 9 kwietnia br. na adres barborka@muzeumgornictwa.pl. Prosimy wziąć pod uwagę, iż wniosek jest ograniczony do 12 stron, tak że wszelkie uwagi powinny być przedstawione jasno i przejrzyście" - podali przedstawiciele muzeum.