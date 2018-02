Będzie nowe nadmorskie uzdrowisko w Polsce? "Chcemy zaistnieć na mapie"

Nadbałtycki kurort Rowy chce zostać uzdrowiskiem. Władze uważają, że pomoże to ożywić niewielką miejscowość poza sezonem. Obecnie turyści przyjeżdżają tu jedynie w środku lata.

Położone na Wybrzeżu Słowińskim, między Łebą a Ustką , Rowy to miejscowość typowo letniskowa, którą na stałe zamieszkuje 400 osób. Znajdują się tu dwa kąpieliska z 5 zejściami na plażę . W pobliżu można zobaczyć wybrzeże klifowe oraz ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego. Latem miejscowość przyciąga ok. 15 tys. turystów , ale sezon jest krótki – trwa jedynie 2 miesiące.

Mocną stroną Rowów są warunki klimatyczne i złoża borowiny. I to one mają być jedną z kart przetargowych w staraniach o uzyskanie statusu uzdrowiska.

- Posiadamy bardzo czyste powietrze, pozbawione wszelkich możliwych skażeń. Atutem położenia nad Bałtykiem jest jod, cenny w leczeniu górnych dróg oddechowych. To także świetne miejsce dla osób, które zmagają się ze stresem, depresją i wykończeniem zawodowym. Rowy to cisza, spokój, spacery nad morzem i obcowanie z dziewiczą przyrodą w postaci wrót do Słowińskiego Parku Narodowego. Miejscowość ma też zasoby w postaci borowin, posiadających bardzo duże właściwości zdrowotne - są nieocenione m.in. w leczeniu chorób reumatycznych - mówi Wirtualnej Polsce Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt gminy Ustka.