Bilety lotnicze tańsze o ponad połowę? To możliwe, latając w mniej popularne dni tygodnia

Rezerwowanie lotów i hoteli z odpowiednim wyprzedzeniem może oznaczać spore oszczędności. Z analizy wynika, że podróżni z Polski mogą zaoszczędzić nawet do 72 proc., jeżeli odpowiednio wcześniej kupią bilety do popularnych w 2018 roku miejsc w Europie i na świecie.

Spory wpływ na cenę biletów lotniczych mają dni tygodnia, w które odbywają się loty (Shutterstock.com)

Loty do europejskich miast są najtańsze na kilka miesięcy przed wylotem

Wśród miast wchodzących w skład top 10 najbardziej popularnych europejskich kierunków podróży polscy turyści powinni najwcześniej – bo już 6 miesięcy przed planowanym wylotem – kupić bilety lotnicze do Amsterdamu i Mediolanu. Zakupione z półrocznym wyprzedzeniem loty do stolicy Holandii są średnio o 45 proc. tańsze, a loty do stolicy Lombardii – nawet o 50 proc. tańsze niż w najdroższym okresie. Nieco dłużej z zakupem biletów lotniczych powinni wstrzymać się podróżni, którzy w 2018 r. mają w planach wyjazd do Paryża i Londynu. Najlepszy moment na zakup biletów do tych miast to około 2 miesiące przed wylotem, a rezerwując lot w tym czasie można zaoszczędzić do 50 proc. w porównaniu z najdroższym okresem.

Loty poza Stary Kontynent – im wcześniej, tym lepiej?

W przeciwieństwie do europejskich kierunków podróży, bilety lotnicze do najpopularniejszych w 2018 r. dalekich zakątków świata warto rezerwować z większym wyprzedzeniem. Ceny lotów do większości najpopularniejszych miejsc poza Starym Kontynentem są najtańsze na więcej niż pół roku przed wylotem. Najwcześniej za zakup biletów lotniczych powinni zabrać się turyści, którzy chcą odwiedzić Bangkok. Zarezerwowanie lotów do stolicy Tajlandii na 10 miesięcy przed planowaną podróżą jest średnio 21 proc. tańsze.

Zupełnie inną taktykę powinny wybrać osoby, które w 2018 r. pragną wybrać się na Sri Lankę. Zestawienie pokazuje, że kupując bilety lotnicze do Kolombo z zaledwie jednomiesięcznym wyprzedzeniem można zaoszczędzić nawet 28 proc. ich ceny. Z kolei Polacy podróżujący do najpopularniejszych miast Stanów Zjednoczonych, czyli Nowego Jorku, Los Angeles i Miami, aby zaoszczędzić jak najwięcej, powinni zarezerwować bilety na 7-9 miesięcy przed planowaną podróżą, kiedy loty na tych połączeniach są do 45 proc. tańsze niż w najdroższym miesiącu.

Aby latać taniej, omijaj weekendy

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez KAYAK.pl, spory wpływ na cenę biletów lotniczych do najpopularniejszych wśród podróżujących z Polski miejsc mają dni tygodnia, w które odbywają się loty. Turyści sporo zaoszczędzą, jeśli w 2018 r. podczas planowania wyjazdów do najbardziej popularnych miast w Europie i na świecie, będą omijać weekendowe i poniedziałkowe połączenia lotnicze. Loty do wszystkich miast europejskiego zestawienia są minimum 50 proc. tańsze w mniej oblegane dni tygodnia, a osoby wybierające się do Aten mogą zaoszczędzić nawet 72 proc. ceny biletu, jeżeli wybiorą odpowiednie dni. Istotne różnice w cenie widać także w przypadku lotów do bardziej odległych zakątków globu. Za loty do 8 z 10 najpopularniejszych miejsc na świecie polscy podróżni zapłacą co najmniej 25 proc. mniej, jeżeli wybiorą mniej popularne dni podróży.

Rezerwując nocleg z odpowiednim wyprzedzeniem, można zaoszczędzić do 79 proc. jego ceny

Turyści mogą zaoszczędzić aż 79 proc. kosztów noclegu w najchętniej wybieranych miejscach, o ile zarezerwują hotel z odpowiednim wyprzedzeniem. Z zestawienia wynika, że najlepszy czas na wybór noclegu w większości najpopularniejszych miast świata to 1-2 miesiące przed planowanym przyjazdem. W najpopularniejszych wśród podróżujących z Polski miastach pokoje w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych są w tym okresie tańsze nawet o 41 proc.. Znacznie wcześniej hotel powinny zarezerwować osoby, które w 2018 roku planują pobyt w Tel Awiwie lub Phuket, gdzie noclegi są najtańsze na 4 miesiące przed przyjazdem, a także na Zanzibarze, gdzie najlepszym czasem na zarezerwowanie hotelu jest 5 miesięcy przed startem podróży.

W nowym roku znacznie wcześniej za zarezerwowanie noclegu powinni zabrać się turyści planujący podróże po Europie. Analiza pokazuje, że z wyborem hotelu nie powinny zwlekać w szczególności te osoby, które chcą wybrać się do słonecznej Portugalii. Najlepszym czasem na zarezerwowanie hotelu w Lizbonie jest 9 miesięcy, a hotelu w Porto – aż 11 miesięcy przed planowanym przyjazdem. Z rezerwacją nie muszą się za to śpieszyć turyści wybierający się do stolicy Włoch. W przypadku Rzymu wystarczy zaledwie miesięczne wyprzedzenie, aby zarezerwować hotel średnio 17 proc. taniej niż w najdroższym miesiącu.

Split to najmodniejszy kierunek podróży lotniczych w 2018 roku

Położony nad Adriatykiem Split to miejsce, które cieszy się największym wzrostem popularności wśród tych podróżnych z Polski, którzy chętnie wybierają podróże samolotem. Chorwacja od dawna jest wakacyjnym hitem Polaków. Coraz więcej osób decyduje się na pobyt w Splicie, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat zmienił się on z miasta portowego w centrum nocnego życia. Kolejnym atutem są piękne plaże, które przyciągają miłośników żeglowania oraz aktywnego wypoczynku. W porównaniu z ubiegłym rokiem chorwackie miasto odnotowało aż 248 proc. wzrost popularności jako kierunek podróży lotniczych. Aby zakupić bilety lotnicze do Splitu taniej nawet o 36 proc., należy zarezerwować je sześć miesięcy przed datą wylotu.

Hotele w Ejlacie cieszą się największym wzrostem zainteresowania

Polscy turyści coraz chętniej wybierają się poza Europę. Świadczy o tym między innymi to, że miejscem, które odnotowało wśród nich największy wzrost popularności jako baza noclegowa, jest Ejlat. Popularność tego położonego na południu Izraela miasta portowego wzrosła aż o 365 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przyczyną takiego skoku popularności może być uruchomienie nowych połączeń Wizz Air do tego miasta oraz ogromna kampania promocyjna realizowana przez izraelskie ministerstwo turystyki. Co więcej, w celu promowania kierunku zniesiono opłaty pasażerskie i lotnicze dla lotów międzynarodowych na lotnisko Ovda. Zachęca to przewoźników z całego świata do otwierania nowych połączeń właśnie w regionie Ejlat. Rezerwacja noclegu z 4-miesięcznym wyprzedzeniem może okazać się niemal o połowę tańsza w porównaniu do najdroższego miesiąca, a zameldowanie i wymeldowanie w środku tygodnia (najlepiej w czwartek) pozwala zaoszczędzić niemal 70 proc. ceny noclegu w szczycie sezonu.

Jak Polacy planują wakacyjne wyjazdy?

Aby jak najlepiej zrozumieć to, w jaki sposób polscy turyści planują swoje podróże, Opinium przeprowadziło badanie na grupie tysiąca Polaków. Ankieta wykazała, że podróżujący z Polski szybko podejmują decyzje dotyczące wakacyjnych wyjazdów. Podczas planowania ostatnich wakacji jedna trzecia ankietowanych poświęciła na dokonanie rezerwacji online 1-3 godz., a 20 proc. badanych zajęło to mniej niż 1 godz.

Ponad jedna trzecia respondentów (34 proc.) podczas co najmniej dwutygodniowych wakacji nie opuszcza Europy, co świadczy o tym, że nie jest to najpopularniejszy sposób spędzania dłuższego urlopu. Krótsze podróże typu city break, czyli trwające od 2 do 4 dni wyjazdy do europejskich miast, są znacznie chętniej wybierane przez młodych Polaków. Tylko 7 proc. ankietowanych z grupy wiekowej 18-24 lata odpowiedziało, że nie decyduje się na wyjazdy tego rodzaju – dla porównania na to pytanie negatywnie odpowiedziała niemal jedna trzecia (29 proc.) respondentów w wieku powyżej 65 lat. Z badania wynika także, że wśród Polaków to mężczyźni nieco bardziej spontanicznie podejmują decyzję o wybraniu się w krótką podróż w obrębie Starego Kontynentu – 16 proc. mężczyzn i 11 proc. kobiet twierdzi, że zarezerwowało city break na mniej niż 48 godz. przed wylotem.

Młodsi respondenci znacznie częściej niż starsi Polacy sprawdzają cenę lotu i noclegu już po ich zarezerwowaniu. Z ankiety wynika, że ceny nie sprawdza ponownie tylko 22 proc. Polaków z grupy wiekowej 18-24 lata i aż 64 proc. respondentów w wieku minimum 65 lat. Co więcej, 25 proc. badanych zdarzyło się odkryć, że cena lotu lub hotelu spadła po dokonaniu rezerwacji, lecz nie byli oni w stanie zmienić lub zrezygnować ze swojej rezerwacji.

