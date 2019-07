Błękitny kolor flagi przy morzu. Mało kto wie, co oznacza

Kolorowe flagi, które ratownicy wywieszają tuż obok morza, powinny być pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę chcąc wejść do wody. Większość z nas zapewne kojarzy białą i czerwoną flagę, ale jest również jeszcze jedna - błękitna.

Kolorowe flagi na plażach

Przy każdej chronionej plaży ratownicy mają obowiązek wywieszać specjale flagi. Widząc białą możemy spokojnie wejść do wody i pływać. Ten kolor oznacza, że są dobre warunki pogodowe, a teren jest pilnowany przez ratowników WOPR. Czerwona flaga symbolizuje zakaz kąpieli. Zostaje wywieszona wtedy, gdy temperatura wody utrzymuje się poniżej 14 st . C, gdy mamy do czynienia z ograniczoną widocznością (poniżej 50 m), a także, wtedy gdy prędkość wiatru przekracza piąty stopień w skali Beauforta .

Błękitny kolor flagi

Trzecim kolorem flagi jest błękitny. Prawo do oznakowania nią plaży nie leży w gestii ratowników. Robią to pracownicy Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej - niezależnej organizacji pozarządowej, po uznaniu, że dane miejsce spełnia wysokie standardy. Plaże są czyste, a jakość obsługi turystycznej jest na wysokim poziomie. Błękitna flaga to swego rodzaju certyfikat jakości, dlatego gdy mamy okazję odpoczywać na plaży oznaczonej taką chorągiewką, to powinniśmy z tego skorzystać. I kąpać się, jeśli tylko nie ma w okolicy także czerwonej flagi.