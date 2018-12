Błoto, smutek i rozczarowanie. Biura podróży odwołują wycieczki do wioski św. Mikołaja

Dokładnie rok temu o tej samej porze w wiosce św. Mikołaja w Rovaniemi w Laponii było 3 m śniegu i -25 st. C. Dziś świąteczny klimat prysł. Zamiast śniegu jest błoto, a biura podróży odwołują wyjazdy.

Turyści, którzy przylecieli w ostatnich dniach do wioski Świętego Mikołaja do Rovaniemi w Laponii byli bardzo zawiedzeni, swojemu rozczarowaniu dawali upust w mediach społecznościowych.

"Na zdjęciu jest moja córka. Ten widok łamie mi serce" – napisał na Twitterze Justin Dobson. "Wyobrażam sobie. My też płakaliśmy" – odpisała Lyndsey Parsons. Inny internauta również podzielił się swoimi wrażeniami: "To było okropne i bolesne doświadczenie. Zwłaszcza, że sporo nas kosztowało" – napisał na Twitterze JoBurton1979.

– Biuro podróży anulowało wycieczkę kilkanaście godzin przed wylotem. Powiedziano nam, że w Laponii pada deszcz, że wszystko tam pływa. Bez śniegu to już nie jest to samo miejsce. Dla naszego syna to miała być niespodzianka, dobrze, że nie wiedział, dokąd miał lecieć, bo byłby rozczarowany – mówiła dziennikarka w TVN24.