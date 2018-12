Opuszczony park rozrywki. Tutaj straszą mikołaje

Park Albanoel bardziej przypomina dom strachów niż park rozrywki. To właśnie tu wyblakłe figurki Świętego Mikołaja stoją obok zniszczonych sań i zielonych palm.

Park Albanoel został stworzony przez polityka Antonio Albano Reisa, który niegdyś był nazywany przez mieszkańców "brazylijskim Świętym Mikołajem". Wszystko przez to, że co roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia, zakładał czerwono-biały kostium i rozdawał najmłodszym upominki. Obszar parku zajmuje 3 tys. ha, a projekt nigdy nie został w pełni zrealizowany. W 2004 r. Reis zginął w wypadku samochodowym, a atrakcja popadła w ruinę. Jej pozostałości można oglądać do dziś.