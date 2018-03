Blue Moon w Wielką Sobotę. Wyjątkowe zjawisko na niebie

Pełnia niebieskiego Księżyca, zwana również Blue Moon pojawi się na niebie już w Wielką Sobotę, 31 marca. To niezwykle rzadkie zjawisko, które może mieć wpływ na nasze zachowanie.

Blue Moon to określenie drugiej pełni Księżyca w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Takie zjawisko występuje średnio raz na 2,5 roku. Nie bez powodu istnieje więc angielskie powiedzenie “once in a blue moon” , które oznacza, że coś zdarza się niezwykle rzadko.

Księżyc nad Polską zacznie wschodzić w sobotę już o godz. 14.37. Dobrze widoczny będzie tuż po zmroku, czyli po godz. 19. Do obserwacji nie jest wymagany żaden specjalistyczny sprzęt. Najważniejsze, by niebo nie było zachmurzone , a przy dzisiejszej aurze to może być problem.

Pełnia to jedna z faz Księżyca, podczas której znajduje się on w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi. Dzięki tej pozycji Księżyc jest praktycznie w całości oświetlony, co ułatwia jego swobodną obserwację.