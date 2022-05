Pasażerka z lotniska trafiła do aresztu. Leciała na własny ślub

Następny raz Polka przepisy złamała jadąc samochodem w stanie nietrzeźwości, za co miała m.in. wykonywać prace społeczne. 30-latka zamiast poddać się karze, wyjechała do Wielkiej Brytanii, o czym nie poinformowała przydzielonego jej kuratora. W związku z czym sąd zastosował wobec niej karę zastępczą - było to 90 dni pozbawienia wolności.