Limit osób na plaży. Burmistrz Helu: "Nowe zasady dobrze wyglądają na papierze, ale gorzej z ich realizacją"

Limit turystów na plaży – nowe wytyczne budzą mieszane uczucia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wysłał do Głównego Inspektora Sanitarnego pismo z zaleceniami dla samorządów, zarządców kąpielisk i turystów. Jak przekazało RMF FM, które dotarło do dokumentu, prosi się w nim zarządców kąpielisk, by informowali turystów o przestrzeganiu zasady 2 m dystansu (z wyjątkiem rodzin). Jest w nim też zawarta rekomendacja, aby utworzyć specjalne sektory, w których będzie mogła przebywać tylko określona liczba osób. Z dokumentu wynika również, że na terenie kąpieliska na jedną osobę powinno przypadać 6 mkw.