Bon turystyczny. Prezydent ogłosił zmiany

Miał być 1000 zł na wakacje dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, a będzie 500 zł na wakacje na każde dziecko. Tak wynika z zapowiedzi prezydenta Andreja Dudy, który decyzję ogłosił w weekend. - Bon turystyczny będzie emitowany jak 500+. To będzie 500 zł, które trafi do polskich rodzin na każde dziecko, na potrzeby wypoczynku turystycznego - na wyjazdy, kolonie, wczasy. Wszystko z tym związane - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda, podczas wiecu wyborczego w Stalowej Woli.

Bon turystyczny - zmiany

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel wyjaśnił szczegóły projektu w Polsat News. Jak podkreślił, w zmianie chodzi o to, żeby przede wszystkim z bonu mogły skorzystać rodziny z dziećmi. - Dlatego decyzja zapadła taka, że idziemy tym tropem, co 500 plus - powiedział.