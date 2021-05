Boże Ciało. Polacy długi weekend w czerwcu zaczną już kilka dni wcześniej

Wielkimi krokami zbliża się kolejny w tym roku długi weekend, ale pierwszy z otwartymi miejscami noclegowymi. Co ciekawe, sporo Polaków nie ma zamiaru czekać z wolnym do Bożego Ciała. - Turyści rezerwują pobyty już od najbliższej soboty. Oznacza to, że planują naprawdę długi weekend czerwcowy, bo wystarczy wykorzystać 3 lub 4 dni urlopu, by wypoczywać nawet przez 9 dni – mówi Kamila Miciuła z Nocowanie.pl.