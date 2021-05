Wąż z dwiema głowami. Natrafiono na niego w Iraku

Zanim mężczyzna zgłosił znalezienie zaskrońca, przyniósł go do domu, aby się nim zaopiekować. Jednak aktualnie okazem zajmuje się centrum weterynaryjne, które dokładnie go zbadało. Jak przekazuje TVN Meteo, dwugłowy zaskroniec rybołów (Natrix tessellata) mierzy 21 cm i waży 80 gramów.