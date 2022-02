Bratysława. Atrakcje i zabytki w stolicy Słowacji

Bratysława jest oddalona zaledwie o ok. 80 km od Wiednia i ok. 200 km od Budapesztu. Bliska odległość od najpiękniejszych stolic w Europie, z którymi trudno konkurować, bywa dla niej przekleństwem, bo często "podkradają" jej turystów. Ale do największego i najważniejszego miasta na Słowacji na pewno warto przyjechać i to nie tylko będąc przejazdem. Sprawdźmy, co można zobaczyć w Bratysławie.