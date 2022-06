Brazylia wraca do gry. "Sezon zapowiada się na tak obłożony, jak w latach sprzed pandemii"

Na przykładzie Rio de Janeiro – pojedyncze hotele zostały zamknięte, niektóre ogłosiły upadłość, zaś część z nich zmieniła właściciela. Ale infrastruktura turystyczna w Rio jest dobra. Biura podróży przyjmujące, tzw. incomingowe, to biura bardzo dobrze przygotowane, świetnie zorganizowane. W czasie pandemii zawiesiły swoją działalność, ucierpiały bowiem najbardziej z powodu braku grup zorganizowanych z innych krajów. Tak jak wcześniej wspominałem, dużo Brazylijczyków zaczęło podróżować po swoim kraju, co nigdy nie miało tak intensywnej formy, ale też było wsparciem dla wielu rodzimych biur turystycznych. Teraz wszystko wraca do normy - również dla biur przyjmujących.