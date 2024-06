Brytyjczycy zachwyceni polskim kurortem. "Piaszczyste plaże i tani alkohol"

- Zainteresowanie Brytyjczyków Sopotem na pewno cieszy. To bez wątpienia jeden z najchętniej wybieranych kierunków nad polskim morzem - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Dzięki bliskości do Gdańska, w tym lotniska, miasto jest łatwo dostępne, co czyni je idealnym kierunkiem na weekendowy wypad, również wśród gości z zagranicy.