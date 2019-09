Brytyjscy emeryci przewozili kokainę. Parze 70-latków grozi więzienie

Roger i Sue Clarke’owie zostali zatrzymani pod koniec zeszłego roku, gdy znaleziono przy nich kokainę wartą 1 mln funtów. Emeryci twierdzili jednak, że nic nie wiedzieli o blisko 10 kg narkotyków. Teraz rozpoczął się ich proces i grozi im do 12 lat więzienia.

Emerytowany szef kuchni 72-letni Roger Clarke oraz jego 71-letnia żona Sue wracali z rejsu po Karaibach do leżącego pod Londynem miasta Bromley. Po drodze ich statek zatrzymał się w Lizbonie, gdzie pod poszewkami ich czterech walizek odkrytych zostało blisko 10 kg kokainy o wartości 1 mln funtów (prawie 5 mln zł).

"Poprosił mnie o pomoc w negocjowaniu cen przy zakupie takich owoców, które miały być wysłane do Wielkiej Brytanii" – tłumaczył emeryt. – "Potem spytał, czy przewiózłbym walizki, które w takich miejscach jak Harrods, mogłyby osiągnąć cenę nawet 1500 funtów za sztukę (ok. 7300 zł)".

Emeryt przyznał, że znał jedynie imię mężczyzny, ale przyjaźnili się od dłuższego czasu. "Lee wyjechał z nami na wakacje do Hiszpanii" – opowiadał Clarke. – "Myśleliśmy, że to prawdziwa przyjaźń i cieszyliśmy się, że możemy wyświadczyć przysługę".

Mimo tych tłumaczeń portugalska policja jest przekonana, że para Brytyjczyków wiedziała o narkotykach znajdujących się w walizce. Co więcej śledczy nie mają wątpliwości, że podobne przemyty były przez nich organizowane w 2017 i 2018 r.

Świadczyć mają o tym chociażby kilkakrotnie odbywane luksusowe rejsy po Karaibach, kosztujące parę 18 tys. funtów (ok. 88 tys. zł) przy ich emeryturze wynoszącej łącznie ok. 1150 funtów miesięcznie (ok. 5600 zł). Clarke’owie twierdzą jednak, że stać ich było na te podróże dzięki "oszczędnościom pochodzącym z ciężkiej pracy".