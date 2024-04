Budżetowa majówka. Staycation to idealny sposób na wakacje bez wielkich pieniędzy

W tym roku majówka to wyjątkowo długi weekend i jeśli dobrze się go zagospodaruje, będzie można porządnie wypocząć. Nie każdego stać na city break, czy kolejne wakacje, co nie znaczy, że majówka ma być bezczynna i nudna. Staycation to idealny pomysł, aby spędzić udany urlop bez dalekich podróży.