Burza piaskowa Kalima. Wakacje na Kanarach pod znakiem zapytania

Tumany piasku znad Sahary sprawiły, że linie lotnicze musiały w weekend i poniedziałek rano odwołać setki lotów z i na Wyspy Kanaryjskie. To efekt burzy piaskowej Kalima. - Mieliśmy wylecieć w niedzielę wieczorem, jest poniedziałek i wciąż czekamy - mówi Paweł z Warszawy.

Jak informuje TVN Meteo, widoczność spadła miejscami do kilkuset metrów, co uniemożliwiło normalne operacje na wszystkich lokalnych lotniskach. W sobotę odwołane zostały wszystkie rejsy między Hiszpanią i Wyspami Kanaryjskimi. W niedzielę zmiany w lotach, przekierowania lub odwołania dotyczyły także połączeń z innymi krajami. Tego dnia ograniczenia dotknęły 144 lotów.

Opóźniony lot, obsługiwany przez linie lotnicze Smart Wings , miał się odbyć o godz. 8.30 w poniedziałek, ale też nie doszedł do skutku. - W nocy przysłali wiadomość, że polecimy o godz. 14. I tak czekamy - dodaje pan Paweł.

Mimo, że samolot jest już podstawiony w Warszawie, to wciąż nie wiadomo, czy warunki pogodowe pozwolą na to, by wystartował o tej godzinie. Linie lotnicze i biura podróży informują pasażerów na bieżąco.