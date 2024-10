Był gotowy w 90 proc., jednak nie otworzą. "To była trudna decyzja"

Powstanie parku iluminacji mogłoby przede wszystkim prowadzić do degradacji zieleni, zanieczyszczenia światłem oraz wzrostem liczby turystów na Górze Gradowej. Poza tym, komercyjna inwestycja miała się również znajdować blisko siedliska nietoperzy.

- To była trudna decyzja. Nadal jesteśmy w trakcie rozmów, a obie ich strony mają dobrą wolę. To dobrze, że mamy tak duże wsparcie mieszkańców, jeśli chodzi o kwestie związane z przyrodą. Dla nas, jako dla Hevelianum, środowisko jest ważne, podobnie jak chyba dla każdego z nas - mówi Paweł Golak, dyrektor Centrum Hevelianum, cytowany przez Radio Gdańsk.

"Presja społeczna ma sens! Doceniamy wycofanie się przez instytucję z tej lokalizacji, dziękujemy wszystkim specjalistom za wsparcie nas w procesie, a zaangażowanym mieszkańcom składamy wyrazy szacunku za ogrom uruchomionej energii społecznej. Pozostały jeszcze kwestie doprowadzenia terenu do stanu 'sprzed' i pytanie, jaka nauka z tego na przyszłość, ale to już temat na kolejny wpis" - czytamy na Facebooku Rady Dzielnicy Aniołki.

Jak podaje portal Puls Gdańska, za cały okres najmu, który miał trwać 5 miesięcy, firma Lumina miała zapłacić Hevelianum co najmniej 140 tys. zł. Środki te miały zostać przeznaczone na pielęgnację drzew znajdujących się w parku.

Osoby, które kupiły już bilety wstępu do parku, są rozczarowane. Firma Lumina zapowiedziała jednak, że wycofanie się z lokalizacji nie oznacza rezygnacji z planów otwarcia parku iluminacji. Ma on zostać otwarty w innej części Gdańska. "Zakupione bilety do Lumina Park możecie wykorzystać w nowej lokalizacji" - zapewnia firma w social mediach.