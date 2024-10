Przed nami październikowa superpełnia. Nadchodzi Krwawy Księżyc

Każda pełnia Księżyca ma swoje unikalne określenia, które sięgają tradycji rdzennych Amerykanów. Październikowa pełnia nazywana jest Księżycem Myśliwych, co nawiązuje do sezonu polowań, kiedy to myśliwi przygotowywali zapasy na zimę. Czasami określa się ją także mianem Krwawego Księżyca, co również odnosi się do intensywnych polowań, typowych dla tego okresu.