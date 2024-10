Słynna australijska plaża zamknięta. Powodem tajemnicze czarne kule

We wtorek 15 października ratownicy na popularnej plaży Coogee, we wschodniej dzielnicy Sydney, wykryli na brzegu dziwne, czarne, kuliste formacje.

Ekipy środowiskowe Randwick City Council szybko zebrały próbki do badań, a mieszkańcy zostali poproszeni o unikanie kontaktu z materiałem do czasu zakończenia śledztwa.

Pierwsze podejrzenia padły na tzw. kulki smołowe, które powstają w wyniku kontaktu ropy z wodą i zanieczyszczeniami – często jako wynik wycieku ropy do wody. Do tej pory jednak nie potwierdzono jeszcze, czy to faktycznie kulki smołowe.