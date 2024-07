Ceny nad Adriatykiem. "Turyści są bardzo podzieleni"

- Przykładowo za pizze zapłacimy od ok. 8 euro (ok. 34 zł), burek od 3 euro (ok. 13 zł), za kalmarowe krążki od 11 euro (ok. 47 zł), ćevapčići od 10 euro (ok. 42 zł), risotto czy grillowane mięso od 12 euro (ok. 51 zł), zaś frytki 3 euro (ok. 13 zł) - wymieniła autorka e-booków o Chorwacji.