Zaskakujące miejsce w Europie. Blisko z Polski, a widoki obłędne

Wiele osób porównuje ją do słynnego Monte Carlo, ale dla mnie ma dużo więcej uroku i zdecydowanie mniej zadęcia. Wyjątkowa architektura, piękne hotele i świetne kawiarnie w połączeniu z mnóstwem zieleni i turkusową wodą sprawiają, że Opatija na półwyspie Istria to miejsce wyjątkowe. Jeśli wybieracie się do Chorwacji, koniecznie wpiszcie ją na listę.