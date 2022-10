Chatka Puchatka. Nowe schronisko już działa

Bieszczadzki Park Narodowy remontuje szlaki

Nowa Chatka Puchatka to nie jedyne przedsięwzięcie, którym pochwalić może się park narodowy. BdPN przygotowuje się do wyremontowania tzw. "końskiej drogi", czyli ok. 1,5 km fragmentu trasy prowadzącej do schronu. Ten odcinek pełni wiele funkcji - jest drogą ratowniczą dla GOPR, trasą przeciwpożarową oraz trasą zaopatrzenia schronu. Remont, który zacznie się w październiku, polegał będzie na brukowaniu wybranych fragmentów trasy naturalnym kamieniem.