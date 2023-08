Chcą zwiedzać miasto śladami szczurów. "Są jak nowi celebryci"

Nie jest on jedyną osobą, która dzieli się swoją fascynacją gryzoniami. Luke Miller, właściciel biura Real New York Tours, również w czasie wycieczek zatrzymuje się w pobliżu Chinatown, aby turyści mogli zobaczyć te stworzenia. - Są jak nowi celebryci miasta - powiedział Miller w rozmowie z "The New York Post".