Chcą żyć normalnie. Oto zdjęcia z ukraińskich plaż

Turystyka w Ukrainie

Ukraińcy nie tylko sami marzą o odpoczynku, ale także czekają na to, aż do ich kraju powrócą zwiedzający. Już w marcu br. Przewodnicząca Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki Ukrainy, przyznała w rozmowie z "The Independent", że ma plany na odbudowę branży turystycznej. - Zapraszamy wszystkich naszych gości, jeśli tylko nie przyjadą z bronią. Każde pieniądze, które ludzie wydadzą w Ukrainie, pomogą ożywić gospodarkę - powiedziała Mariana Oleskiv. Faktycznie zdarzają się osoby, które odwiedzają ukraińskie miasta, ale nie tak licznie, jak przed wojną.