Chcesz zrobić komuś okrutny żart? Zabierz go na "pękającą" kładkę

Przymocowana do zbocza góry Yuntai 300-metrowa kładka jest przeznaczona dla osób o mocnych nerwach. Znajduje się kilometr nad ziemią i przejście po niej jest wyzwaniem nawet dla tych, którzy nie mają lęku wysokości. Zamontowane na szklanych taflach "efekty specjalne" mają sprawić, że turyści uwierzą, iż pod nim pękają. Świat obiegł filmik pokazujący, jakich reakcji można się spodziewać.

Prawdziwe pęknięcie spowodowane kubkiem

Niewybredny żart jest nawiązaniem do prawdziwej sytuacji z października 2015 r., kiedy jedna z turystek upuściła przez przypadek na tej samej kładce kubek ze stali nierdzewnej. Poczuła drżenie pod nogami, a chwilę później zorientowała się, że znajdująca się pod nią tafla szkła o wielkości ok. 1 m kw. popękała. Kobieta zaczęła krzyczeć, a znajdujący się w pobliżu ludzie wpadli w popłoch i próbowali szybko opuścić to miejsce w obawie przed zawaleniem się konstrukcji.