Portugalia. Powstał najdłuższy wiszący most dla pieszych na świecie

Telewizja RTP poinformowała w piątek o ukończeniu budowy wiszącego mostu "516 Arouca" w Północnej Portugalii. Jak czytamy na stronie internetowej atrakcji, to najdłuższy tego typu most na świecie. Dostępny będzie tylko dla pieszych.

Portugalia - najdłuższy wiszący most dla pieszych

Budowa mostu trwała dwa lata i kosztowała 2 mln euro. "Nazwa '516 Arouca' oznacza długość tego mostu, który powstał na wysokości 175 m nad rzeką Paiva. Jego szerokość to 1,2 m" - poinformował portal Izby Portugalskich Inżynierów "Haengenharia", wskazując, że pierwotnie budowla miała mieć długość 480 m, ale z powodu nietypowego ukształtowania terenu musiała zostać wydłużona.

Most nie został jeszcze oficjalnie otwarty dla turystów, ale gdy tylko się to stanie, to wejście będzie możliwe po spełnieniu warunków sanitarno-epidemiologicznych wynikających z epidemii koronawirusa.