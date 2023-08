Chwila wytchnienia nad morzem? Pociągiem z Poznania do Kołobrzegu

Jeśli do Kołobrzegu wybieracie się na weekend, skorzystajcie z Biletu turystycznego i Mini biletu turystycznego – oba pozwalają na nieograniczone podróże pociągami REGIO od godz. 18 w piątek do godz. 6 rano w poniedziałek). Pierwszy kosztuje 56,70 zł i jest ważny w pociągach REGIO (poza specjalnymi) oraz pociągach osobowych innych przewoźników. Drugi to wydatek rzędu 46,40 zł, ten bilet obowiązuje tylko w pociągach REGIO. Co ciekawe, bilety pozwalają podróżować na odcinkach zagranicznych, m.in. do Niemiec.