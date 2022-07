City break po chorwacku: Zagrzeb, Osijek i Zadar na weekend

Okolice Zagrzebia to także zamek Trakošćan, usytuowany malowniczo na szczycie wzgórza i przeglądający się w tafli jeziora. Zamek wzniesiony został w XIII wieku i stanowił cześć ówczesnego systemu fortyfikacji chroniących północno-zachodnią granicę Chorwacji. Od 1584 roku do wybuchu II wojny światowej zamek stanowił własność rodu Drašković. W pierwszej połowie XIX wieku przebudowano zrujnowaną i opuszczoną wówczas budowlę w romantyczną neogotycką rezydencję. Całość zaś otoczona została malowniczym parkiem ze sztucznie stworzonym jeziorem. W przepięknie urządzonych zamkowych komnatach mieści się muzeum. Na północ od Zagrzebia znajduje region Zagorje. To okazja do skosztowania pysznych dań kuchni zagorskiej oraz aromatycznych win, a wszystko to towarzystwie średniowiecznych zamków (Veliki Tabor). Czekają tu także gorące źródła (Terme Tuhelj, Krapinske Toplice) czy Muzeum Neandertalczyka w miejscowości Krapina