Cmentarzysko pingwinów. Dramatyczny widok na wyspie

Heroina to niewielka wyspa u wybrzezy Antarktydy. Słynie z tego, że co roku na jej terenie rozmnaża się kolonia pingwinów Adeli (pingwinów białookich) licząca ok. 280 tys. osobników. Z tego względu miejsce to chętnie odwiedzają naukowcy zajmujący się badaniem tego zagrożonego gatunku.