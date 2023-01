Co oznaczają znaki na drzewach? Leśnicy tłumaczą

Z kolei litera "K" bądź "KE" informuje, że znajdujemy się na granicy kępy ekologicznej, czyli fragmentu starodrzewu pozostawionego do naturalnego rozkładu. "Tak pozostawiana kępa, to także miejsce schronienia zwierząt. Przyczynia się również do zróżnicowania struktury nowego drzewostanu, zapewniając obecność mikrosiedlisk zasiedlanych przez wiele gatunków owadów" - czytamy na profilu Lasów Państwowych.