Coraz mniej miejsc na ferie. "Jest śnieg, mróz, więc wszystko to, co lubią narciarze"

Im bliżej ferii tym ceny wyższe

- Po dobrym okresie świąteczno-noworocznym, widzimy rosnące zainteresowanie rezerwacjami na ferie, szczególnie w obiektach górskich, w popularnych miejscowościach z najlepszą infrastrukturą do uprawiania sportów zimowych - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - W porównaniu do początku ubiegłego roku, jest śnieg, mróz, więc wszystko to, co lubią narciarze. Nie dziwi więc to, że ilość noclegów topnieje z dnia na dzień. Jest dobrze, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze lepiej - dodaje ekspert.