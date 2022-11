Czarnolas. Jak dziś wygląda ukochane miejsce Kochanowskiego?

Oczywiście, każdy wchodzący do parku, zaczyna szukać wzrokiem słynnej lipy czarnoleskiej… Niestety, nie przetrwała ona do naszych czasów, ale miejsce, w którym rosła, zostało uhonorowane potrójnie: po pierwsze kamiennym sarkofagiem upamiętniającym Orszulkę, zmarłą córeczkę poety, po drugie obeliskiem (ku pamięci bratanka Jana Kochanowskiego, Piotra), a po trzecie – wielkim głazem (który ponoć leży tam "od zawsze"), a który każdemu, kto na nim przysiądzie, daje natchnienie poetyckie. Co ciekawe, głaz ten ma kształt lekko spłaszczony, co sprawia, że przypomina on wielką ławę. Do miejsca po słynnej lipie prowadzi lipowa aleja, która późną wiosną daje cudowne doznania zapachowe, a latem i jesienią przyjemnie zacienia trasę spaceru.