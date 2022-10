Księżycowy krajobraz pośrodku Polski. "Tak musi wyglądać obce ciało niebieskie, kiedy zaczynają na nim działać ludzie"

Ale nam przecież nie o takie tylko wrażenia chodzi, kiedy przybywamy do Bełchatowa. Polecam więc opcję dla ciekawskich – z wjazdem do wyrobiska. Tu mamy znowu kilka wariantów wycieczek. Możemy zostać zawiezieni do wkopu land roverem (do pięciu osób) lub specjalnym osinobusem (do takiego pojazdu wchodzi do 20 osób). Możemy też zamówić opiekę pracowników kopalni, jeśli chcemy np. nagrać własny film czy porobić ciekawe zdjęcia. Standardowy pobyt na terenie wyrobiska w takim celu trwa do czterech godzin, choć oczywiście można te terminy (i co za tym idzie ceny opieki górników) indywidualnie negocjować.