Czechy. Litomyšl - niedoceniana perełka blisko Polski

Czechy Wschodnie słyną z zabytkowych pałaców, oryginalnych skansenów oraz romantycznych ogrodów. Liczne tradycje ludowe, mroczne historie, a także pyszne potrawy przypadną do gustu niemalże każdemu turyście. Wszak jak głoszą słowa czeskiego hymnu: "Widać, że to ziemski raj!" Wycieczkę po tej okolicy warto rozpocząć od urokliwej Litomyšli położonej niespełna 60 km od polskiej granicy.

Czeskiej Pragi nie trzeba specjalnie nikomu przedstawiać. Inaczej jest z mniejszymi miastami, które są często pomijane przez turystów. Warto jednak zatrzymać się choć na chwilę w mniej znanych, ale bardzo urokliwych miasteczkach Czech Wschodnich oferujących ciekawe atrakcje.

Do miejsc szczególnie wartych odwiedzenia należy Litomyšl – zabytkowe miasto położone w kraju pardubickim, które liczy nieco ponad 10 tys. mieszkańców. Oddalone ok. 1 h od polskiej granicy stanowi idealny cel krótkiej wycieczki bez konieczności brania urlopu. Cisza, spokój, bliskość natury, a także historyczne obiekty i liczne muzea gwarantowane.

Litomyšl - najważniejsze wydarzenia z historii miasta

Pierwsze wzmianki o mieście zawarte w Kronice Czeskiej, pisanej przez kronikarza Kosmę, pochodzą już z 981r. Opisał on je jako gród graniczny z terytorium należącym do Sławnikowiców. W XII w. powstał tu klasztor norbertanów, pod którym, tuż w dolinie rzeki, rozwijała się osada. Litomyšl stała się oficjalnie miastem za sprawą króla Przemysła Ottokara II, który nadał jej prawa miejskie w 1259r. W kolejnych wiekach miasto nabierało coraz większego znaczenia, m.in. dzięki tutejszej siedzibie biskupów.

Lata świetności Litomyšli przypadają na XVI w., kiedy została przejęta przez jednego z najzamożniejszych czeskich magnatów – Vratislava II z Pernštejna. To właśnie dzięki niemu zbudowano tu okazały renesansowy pałac stanowiący symbol miasta. Późniejsze pożary wywołały znaczne zniszczenia i przyczyniły się do rozpowszechnienia popularnego powiedzenia „pali się jak w Litomyšli”. Na szczęście miasto zostało odbudowane, a zabytkowe kamieniczki do dziś cieszą oczy mieszkańców.

Karolina Laskowska Widok na Plac Smetany (Karolina Laskowska)

Litomyšl – najciekawsze atrakcje turystyczne

Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od historycznego centrum, czyli głównego rynku zwanego Placem Smetany. Ma on prawie 500 m długości, co czyni go jednym z najdłuższych w Europie Środkowej. Przy rynku wznoszą się liczne renesansowe, barokowe oraz klasycystyczne kamieniczki z charakterystycznymi podcieniami. Szczególnie warto zwrócić uwagę na Dom pod Rycerzami, Pański Dom oraz dawną wieżę ratuszową, a także hotel Złota Gwiazda będący w 1994 roku miejscem spotkania siedmiu prezydentów (przebywali tu: Václav Havel, Lech Wałęsa, Thomas Klestil, Michal Kováč, Richard von Weiszäcker, Arpád Göncz, Milan Kučan).

Tu też stoi pomnik Bedřicha Smetany – czeskiego kompozytora z epoki romantyzmu, który pochodził właśnie z Litomyšli. Wielbiciele klasycznej muzyki mogą zwiedzić jego dawne mieszkanie lub wziąć udział w międzynarodowym festiwalu operowym.

Fani sztuki powinni udać się też do Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala słynącego z niesamowitych, kolorowych malowideł przedstawiających m.in.: demony, zbójców, świętych, a nawet szczurołapa. Znajdują się one zarówno na ścianach, suficie, jak i meblach. Jednych przerażają, innych zachwycają. Jedno jest pewne. Wywołują liczne emocje i zapadają głęboko w pamięć.

Karolina Laskowska Kościelna panorama z tarasu w hotelu Złota Gwiazda (Karolina Laskowska)

Idąc w stronę najważniejszego punktu wyprawy – pałacu, warto po drodze zajrzeć do klasztoru pijarów z kościołem Znalezienia Krzyża Świętego. Zwiedzając barokowe wnętrza, można wspiąć się na sam chór i podziwiać z bliska zabytkowe organy oraz obejrzeć wystawę przedmiotów i rzeźb sakralnych. Należy koniecznie wejść na tutejszą platformę widokową, z której rozpościera się najpiękniejszy widok na panoramę miasta. Przed dalszą drogą warto odpocząć w pobliskich Ogrodach Klasztornych, a następnie przejść się uliczką Váchala z fasadą domu ze sgraffitami przedstawiającymi sceny z "Krwawej powieści".

Przyszedł czas na zobaczenie prawdziwego symbolu miasta – renesansowego Pałacu w Litomyšli (czeskiego „zámku“), który został wpisany w 1999 roku na listę UNESCO. Obiekt zachwyca pięknymi arkadami oraz oryginalną fasadą ozdobioną ponad 8 tys. „kopert” wykonanych w technice sgraffito, z których każda wg miejscowej legendy zawiera inny list. Warto zwiedzić również reprezentacyjne komnaty oraz unikatowy teatr. W podziemiach pałacu znajduje się wystawa rzeźb Olbrama Zoubka i pomysłowe, woskowe serce dla Václava Havla.

Karolina Laskowska Widok pałacu z kościelnego punktu widokowego (Karolina Laskowska)

Zatrzymując się w mieście na dłużej niż jeden dzień, należy udać się do Muzeum Regionalnego, które zachwyci zarówno starszych, jak i młodszych turystów. Można obejrzeć tu m.in. ekspozycję składającą się z wykopalisk archeologicznych, a nawet przebrać się w stroje z dawnych epok.

Litomyšl – gdzie i co warto zjeść?

Na koniec nadeszła pora na ucztę dla prawdziwego smakosza. Warto udać się do restauracji Veselka połączonej z niewielkim browarem udostępnionym do zwiedzania. Sympatyczny właściciel chętnie zaprasza na degustację i zdradza sekrety przygotowywania lokalnego piwa, które można wypić tylko w tej jedynej restauracji. Specjały czeskiej kuchni, takie jak: różnego rodzaju knedliki, svíčková, nakládaný hermelín, czy też tajemniczy utopenec idealnie pasują do piwa oraz słynnej, bezalkoholowej kofoli.

Zachwycające miejsce niedaleko Litomyšli – pałac Nové Hrady

Będąc w Litomyšli, warto poznać też inną magiczną perełkę Czech Wschodnich. W pobliżu znajduje się piękny, rokokowy pałac Nové Hrady uratowany przez pewne małżeństwo - miłośników historii i sztuki, którzy bardzo zaangażowali się w przywrócenie mu dawnego blasku, wydobywając go z całkowitej ruiny.

Karolina Laskowska Pałac Nowe Hrady (Karolina Laskowska)

Dziś pałac ten nazywa się czeskim Wersalem lub małym Schönbrunnem, co dodatkowo podkreśla jego wyjątkowość. Nieopodal znajdują się romantyczne ogrody, Muzeum Motocykli i Rowerów, a także interesująca Galeria Kapeluszy, w której można je przymierzyć.

Czechy Wschodnie to bardzo atrakcyjny region, choć mniej znany. Nie ma tu wielkich metropolii, ale z pewnością nie można narzekać na brak atrakcji. Poznawanie tych okolic warto rozpocząć właśnie od Litomyšli i Novych Hradów, które powinny trafić w różne gusta.

