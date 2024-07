Często popełniany przez turystów błąd. Mogą mieć kłopoty

Wakacyjne wyjazdy to dla wielu ważne wydarzenia, którymi chcą podzielić się ze światem. Turyści często robią to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Osoby, wybierające się w zagraniczną podróż samolotem publikują w sieci zdjęcia kart pokładowych, a to może mieć opłakane konsekwencje.