Czuwali przy jodle całą noc. Nie chcą jej oddać papieżowi

- Prosimy papieża, by nie dopuścił do ścięcia choinki i przyjechał do naszej doliny zobaczyć jej piękno - powiedział jeden z uczestników czuwania. Mieszkańcy skierowali żarliwy apel do Watykanu, licząc na zmianę decyzji. Petycję podpisało aż 50 tys. osób. Po raz pierwszy w ponad 30-letniej tradycji ustawiania bożonarodzeniowej choinki w Watykanie doszło do tak masowego sprzeciwu.