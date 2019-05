Czy piwo warzone na wysokości 12 kilometrów smakuje inaczej? Można to już sprawdzić

Co może się wydarzyć, gdy współpracę nawiązuje znany na świecie przewoźnik lotniczy oraz firma z branży browarniczej? Gdy nie brakuje pomysłowości i odwagi może z tego wyjść pierwsze na świecie piwo uwarzone w przestworzach.



Moda na piwa rzemieślnicze w Polsce nie mija, a piwowarzy dwoją się i troją, by przekonać miłośników tego napitku do swoich coraz bardziej śmiałych konceptów. Podobnie jest na całym świecie. Zdarza się, że odwaga browarników chcących dotrzeć do koneserów piwa, mających ochotę na spróbowanie czegoś nowego, wystrzeliwuje w górę - i to dosłownie. Co powiecie na piwo uwarzone na wysokości 12 kilometrów?