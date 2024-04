"Czym pachnie świat?". Polska atrakcja unikatem w skali Europy

Do parku w ściśle wyznaczonych godzinach mogą wejść także indywidualni turyści. Od poniedziałku do piątku jest dla nich dostępny od godz. 9 do godz. 11, a w soboty, niedziele i święta od godz. 10 do godz.16. W wakacje obowiązują wydłużone godziny otwarcia parku dla wszystkich zwiedzających. W lipcu i sierpniu można bowiem przechadzać się malowniczymi alejkami codziennie od godz. 9 do godz. 18. Wstęp jest bezpłatny.