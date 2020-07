Nawet 5 tys. zł kary. Lasy Państwowe wypowiadają wojnę śmieciarzom

Prace społeczne dla śmieciarzy

"Aktualnie jako Lasy Państwowe wydajemy co roku 20 mln zł na sprzątanie lasów. Można za to zrobić np. kilkanaście porządnych wież do birdwatchingu, z których moglibyście wszyscy korzystać. W tej chwili najwyższą karą, jaką możemy nałożyć na osobę, która wyrzuca odpady do lasu, jest 500 zł mandatu. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jest to za niska kwota i kara powinna być wyższa. Sami w dyskusjach na naszym profilu sugerowaliście, by śmieciarz, oprócz sprzątnąć po sobie, powinien sprzątnąć również dany kawałek lasu - i to jest bardzo dobry pomysł, który mamy nadzieję, wejdzie w życie" - czytamy w poście opublikowanym przez Lasy Państwowe na Facebooku.