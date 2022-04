Dawna fabryka jak wielkie zamczysko. Odwiedź kultowe miejsce w Łodzi

W XIX w. miejsce to upatrzył sobie niejaki Karol Scheibler, bardzo bogaty przedsiębiorca z Niemiec i zbudował tu potężną przędzalnię bawełny. Ale nie ograniczył się do zabudowań fabrycznych – postawił także domy dla robotników (nazywane tutaj famułami), dwa szpitale, szkołę, straż pożarną, sklepy (konsumy), a nawet dom kultury i dwie lub trzy bocznice kolejowe. Był ponoć zafascynowany osadami przemysłowymi działającymi w Anglii i postanowił stworzyć coś takiego na terenie Królestwa Polskiego – małe miasto w mieście Łodzi. Oglądając to, co stworzył, można mieć wrażenie, że pod pewnymi względami kopia przerosła oryginał.