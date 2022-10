DiscoverEU. 35 tys. bezpłatnych biletów kolejowych dla młodych Europejczyków

- Rok 2022 jest Europejskim Rokiem Młodzieży i jest to kluczowy moment w historii Europy. Musimy skupić się na młodszych pokoleniach i zaoferować im możliwość poszerzenia horyzontów, by zbudować świat, który będzie bardziej połączony i tolerancyjny. To właśnie kryje się za inicjatywą DiscoverEU. Dzięki podróżowaniu młodzi ludzie mogą odkryć naszą różnorodność, ale także przekonać się o tym, jak wiele nas łączy - powiedziała Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.