Długi weekend w styczniu. Gdzie wybierają się Polacy?

Długi weekend za granicą

Co ciekawe, za mniej niż 1000 zł od osoby na początku stycznia są dostępne atrakcyjne wycieczki zagraniczne. Jeśli możemy pozwolić sobie na kilka dodatkowych dni urlopu i chcemy uciec od zimna, to np. za tydzień na Malcie zapłacimy od 764 zł za osobę ze śniadaniem, za 850 zł zł polecimy zaś na Cypr. Na tych wyspach temperatura na początku stycznia dochodzi nawet do 20 st. C.