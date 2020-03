Do foczego szpitalika w Helu trafiły pierwsze osobniki. Ośrodek potrzebuje pomocy

Osierocone osobniki trafiają w Polsce do ośrodka rehabilitacji fok, który jest prowadzony przez Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. To właśnie tu mogą one liczyć na fachową opiekę i leczenie. W marcu trafiło do placówki już siedem małych fok. Zostały one sprowadzone przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.