Wymowny apel leśników. "Używajmy mózgów!"

"Apelujemy do wszystkich użytkowników lasu: UŻYWAJMY MÓZGÓW!" - grzmią leśnicy we wpisie. - "Stan epidemii, tysiące ludzi w kwarantannach, służby medyczne i nie tylko urobione po łokcie, gospodarka zatrzymana, to wszystko ma na celu powstrzymanie rozszerzania się epidemii wirusa. Jednak niektórzy uznają to za świetną okazję do organizacji ogniska. Brakuje słów by to skomentować".