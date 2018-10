Dobra wiadomość dla fanów "Titanica". Już wkrótce transatlantyk wypłynie w rejs

Legendarny statek już za cztery lata wyruszy w rejs. Jego budowa kosztuje fortunę, zresztą nic dziwnego, bo Titanic XXI wieku ma odwzorowywać słynny transatlantyk powstały na początku ubiegłego stulecia.

- Podczas premierowej podróży statek przetransportuje pasażerów z Southampton do Nowego Jorku . Później będzie opływał całą ziemię, inspirując i oczarowując przy tym wszystkich ludzi. Jednocześnie będzie też zwracał na siebie uwagę w każdym porcie, do którego dobije - mówił w zagranicznych mediach Clive Palmer.

Zapewne fani filmu Camerona pamiętają, że bohaterowie dramatu pochodzili z różnych klas. W Titanicu II – również ten podział będzie obowiązywał i najbogatsi będą odseparowani od pasażerów z klasy ekonomicznej. Ponadto do dyspozycji gości będzie basen oraz siłownia. A statek będzie miał 9 pokładów i 840 kabin. W sumie pomieści 2400 gości oraz 900 osób z załogi.

Budowa statku to ogromne finansowe przedsięwzięcie. Szacuje się, że jest to wydatek rzędu 500 mln dolarów, czyli ok. 1,8 mld zł.