Dodatkowe dni wolne. Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to ogólnie przyjęta nazwa zwolnienia, które przysługuje pracownikowi w szczególnych sytuacjach. Te wolne dni nie są odliczane z puli dni urlopowych. Jego głównym celem jest umożliwienie danej osobie uczestnictwa w ważnych wydarzeniach rodzinnych lub osobistych. Co ciekawe, osoba zatrudniona, której został taki wolny dzień przydzielony, zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia.