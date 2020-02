Dom bohaterów "Sex Education". Będzie można go wynająć już w tym roku

Posiadłość, którą zamieszkują serialowi Otis i jego matka Jean wyjątkowo przypadła widzom do gustu. Już w sezonie letnim 2020 r. fani "Sex Education" będą mogli zjeść śniadanie na słynnym tarasie i odkrywać miejsca, w których kręcono kolejne sceny.

"The Chalet" znajduje się w wiosce Symonds Yat w hrabstwie Herefordshire w Wielkiej Brytanii i może pomieścić naraz nawet 10 osób. Znajduje się tam łącznie 5 pokoi sypialnych. Choć historia domu sięga stu lat wstecz, to posiada on wszelkie nowoczesne udogodnienia, potrzebne gościom do komfortowego pobytu. Jak na razie nieznane są szczegóły związane z kosztem wynajmu.